Який вік виходу на пенсію для чоловіків та жінок

Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" право на призначення пенсії за віком мають як чоловіки, так і жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію жінок і чоловіків визначає набутий особою страховий стаж.

Читайте також Збільшили чи ні: яка зарплата військових у 2024 році

Тобто, право на пенсію за віком у 2024 році мають як чоловіки, так і жінки, яким виповнилося:

60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 років – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Зауважте! Пенсіонери віком старше 65 років, у яких менш як 15 років страхового стажу, замість пенсії зможуть отримувати державну грошову допомогу.

Як дізнатися свій страховий стаж

Мінімальний страховий стаж для пенсіонерів буде збільшуватися щороку. Наприклад, в 2028 році чоловікам і жінкам потрібно буде пропрацювати як мінімум 35 років, щоб вийти на пенсію в 60.

Тому перевірити, чи вистачає вам стажу для виходу на пенсію можна наступним чином:

Перевірити, чи вистачає вам стажу для виходу на пенсію, можна у відділенні Пенсійного фонду або зробити це онлайн – на сайті ПФУ: у розділах "Мій страховий стаж" або "Профіль користувача" – "Страхові дані". Ще один спосіб перевірити свій страховий стаж: у мобільному додатку "Дія". Для цього в меню зайдіть в "Послуги" – "Довідки" – "Довідка ОК-7" або "Довідка ОК-5". У цих документах вказано страховий стаж громадянина.