Сколько денег правительство выделило на армию
Как сообщают в Кабмине, доходы госбюджета Украины на 2024 год составляют 1 триллион 768 миллиардов гривен. А приоритет в нем составляет сектор обороны и безопасности, на который выделено 1 триллион 692 миллиарда гривен.
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Кроме того, на поддержку ветеранов направлено по сравнению с прошлым годом вдвое больше – почти 15 миллиардов гривен.
Как сообщил BBC заместитель министра обороны Украины Юрий Джигира, в 2024 году на выплаты военнослужащим выделят 751,3 миллиарда гривен.
- Таким образом, доплаты в размере 30 и 100 тысяч гривен сохранятся.
- А все размеры денежного обеспечения для военнослужащих останутся на уровне 2023 года.
Из чего состоят выплаты военным
Выплаты военнослужащих на период действия военного положения состоят из двух частей:
- Это ежемесячное денежное обеспечение,
- И дополнительное вознаграждение, а это надбавки в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен.
В то же время денежное обеспечение разделяют еще на две части. Речь идет о:
- основном денежном обеспечении – оно охватывает должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет,
- дополнительном денежном обеспечении – это надбавки за особенности прохождения службы.
Надбавки для военнослужащих
Напоминаем, что ранее все военные в тылу получали 30 тысяч гривен надбавки. В то же время те, кто были непосредственно на фронте, получали надбавки в размере 100 тысяч гривен.
Все изменилось 1 февраля 2023 года, когда были приняты изменения по начислению надбавок, которые теперь зависят от места, условий и особенностей проведения службы.
Кстати, согласно постановлению Кабмина, денежное обеспечение военных в 2024 году будет составлять:
- для курсантов военных училищ – 2 350 гривен,
- для солдат срочной службы – по 6 тысяч,
- мобилизованные, которые находятся на фронте, но не привлечены непосредственно к боям – 30 тысяч гривен,
- защитники, выполняющие специальные задачи вдоль линии боевого соприкосновения с врагом – 50 тысяч гривен,
- военнослужащие, которые выполняют задачи на передней линии фронта и принимают непосредственное участие в боях – 100 тысяч гривен,
- те защитники, которые находятся на лечении или реабилитации из-за полученного ранения в ходе службы или же те, попавшие в плен – по 100 тысяч гривен.
Размер денежного обеспечения военных по должностям
Офицерский состав Сухопутных войск ВСУ будет получать в 2024 году такие суммы:
- командир взвода – 28 229 гривен,
- командир батальона – 36 481 гривну,
- командир бригады/командир полка ССО – 50 173 гривен.
Лица рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту (Сухопутные войска ВСУ):
- стрелок – 20 586 гривен,
- наводчик-оператор – 22 268 гривен,
- командир танка – 24 862 гривен,
- главный сержант роты – 26 094 гривны.
Размеры денежного обеспечения военных в 2024 году / Скриншот инфографики Минобороны