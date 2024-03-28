Курс валют у банках

Станом на ранок 28 березня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39 гривень (без змін проти 27 березня), а продаж – 39,49 гривні (-4 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,31 гривні (-9 копійок), а продаж – у середньому за 43 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,35 гривні (+10 копійок), а продаж – 39,45 гривні (+10 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують за 42,85 гривні (+5 копійок), а продають за 43 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Купівля обмінниками долара в середньому на рівні 38,87 гривні (-16 копійок), а продаж – 39,55 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продаж – (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,37 гривні (-16 копійок), а продаж – 43,16 гривні (+8 копійок).

Який курс долара у переддень Великодня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що будь-які зміни на валютному ринку, а це особливо стосується безготівкового, перебувають у рамках створеної системи валютних коливань.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку До того ж макрофін, його обсяг, до міри "вивільнив" регулятора: він має змогу до більш варіативної курсової поведінки на міжбанку.

Щодо готівкового ринку, то Лєсовий каже про затишшя, адже зростання курсів на міжбанку не спричинило різкого збільшення попиту.

Зауважте! В переддень Великодня (кінець березня) та й протягом квітня коридори валют будуть такими: на міжбанку – 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро, а на готівковому ринку – 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.