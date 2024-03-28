Курс валют в банках
- По состоянию на утро 28 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39 гривен (без изменений по сравнению с 27 марта), а продажа – 39,49 гривны (-4 копейки).
Читайте также Замороженные российские активы, а не только доходы от них: какие шансы получить деньги от России?
- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,31 гривны (-9 копеек), а продажа – в среднем за 43 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,35 гривны (+10 копеек), а продажа – 39,45 гривны (+10 копеек).
- Евро покупают за 42,85 гривны (+5 копеек), а продают за 43 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,87 гривны (-16 копеек), а продажа – 39,55 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,37 гривны (-16 копеек), а продажа – 43,16 гривны (+8 копеек).
Какой курс доллара в канун Пасхи
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что любые изменения на валютном рынке, а это особенно касается безналичного, находятся в рамках созданной системы валютных колебаний.
К тому же макрофин, его объем, в меру "высвободил" регулятора: он имеет возможность к более вариативному курсовому поведению на межбанке.
Что касается наличного рынка, то Лесовой говорит о затишье, ведь рост курсов на межбанке не вызвал резкого увеличения спроса.