Курс валют в банках

По состоянию на утро 28 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39 гривен (без изменений по сравнению с 27 марта), а продажа – 39,49 гривны (-4 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,31 гривны (-9 копеек), а продажа – в среднем за 43 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,35 гривны (+10 копеек), а продажа – 39,45 гривны (+10 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают за 42,85 гривны (+5 копеек), а продают за 43 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,87 гривны (-16 копеек), а продажа – 39,55 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продажа – (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,37 гривны (-16 копеек), а продажа – 43,16 гривны (+8 копеек).

Какой курс доллара в канун Пасхи

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что любые изменения на валютном рынке, а это особенно касается безналичного, находятся в рамках созданной системы валютных колебаний.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка К тому же макрофин, его объем, в меру "высвободил" регулятора: он имеет возможность к более вариативному курсовому поведению на межбанке.

Что касается наличного рынка, то Лесовой говорит о затишье, ведь рост курсов на межбанке не вызвал резкого увеличения спроса.

Заметьте! В канун Пасхи (конец марта) и в течение апреля коридоры валют будут такими: на межбанке – 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро, а на наличном рынке – 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.