Курс валют у банках

Станом на ранок 27 березня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39 гривень (+3 копійки проти 26 березня), а продаж – 39,53 гривні (+6 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,40 гривні (+5 копійок), а продаж – у середньому за 43 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,25 гривні (+4 копійки), а продаж – 39,35 гривні (-5 копійок).

(+4 копійки), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 42,80 гривні (без змін), а продають за 43 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Купівля обмінниками долара в середньому на рівні 39,05 гривні (+11 копійок), а продаж – 39,45 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+11 копійок), а продаж – (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,70 гривні (+7 копійок), а продаж – 43,09 гривні (+6 копійок).

Курс долара цього тижня

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, протягом минулого тижня населення в середньому за день купувало валюти на 15 мільйонів більше, ніж продавало. Про це свідчить статистика НБУ.

Для порівняння: наприкінці січня різниця сягала 70 – 80 мільйонів доларів на день.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Очікується, що цього тижня буде широкий коридор курсових коливань на міжбанку, а орієнтиром для ринку на найближчий час буде позначка 39 гривень за долар.

За прогнозами Золотько, вартість валюти у готівковому сегменті протягом тижня буде в діапазоні 38,80 – 39,50 гривні за долар.