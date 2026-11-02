Удар по бізнесу в Умані: Росія атакувала асфальтний завод та базу будматеріалів

Ворожі безпілотники продовжують тероризувати українські регіони, обираючи за цілі не лише енергетику, а й промислові об'єкти. Чергова атака завдала серйозного удару по місцевому підприємництву, залишивши по собі значні руйнування.

Яких збитків завдав ворог місцевому підприємництву

Уранці 1 листопада російський безпілотник впав на територію асфальтного заводу в місті Умань. Вибухова хвиля та уламки також серйозно пошкодили сусідню базу будівельних матеріалів, завдавши підприємцям прямих фінансових втрат, про що пише Ігор Табурець.

За словами очільника Черкаської ОВА, на щастя, обійшлося без людських жертв. Однак знищення промислової інфраструктури означає зупинку виробництва, втрату дороговартісних матеріалів та потенційні затримки у місцевих будівельних проєктах. "Уламками та вибуховою хвилею побило також приміщення бази будматеріалів поруч", – зазначив посадовець, підкреслюючи масштаб матеріальної шкоди для регіональної економіки.

Що відомо про попередні удари по інфраструктурі

Росія систематично намагається паралізувати економічне життя українських міст. Нагадаємо, того ж дня, 1 листопада, ворог атакував дронами Чернівці, де внаслідок двох влучань загорілися складські приміщення на площі 200 квадратних метрів та постраждав 67-річний чоловік. Крім того, напередодні масовані нальоти "Шахедів" фіксувалися на Хмельниччині, де зазнала руйнувань енергетична інфраструктура, що змушує бізнес працювати в умовах постійного ризику та аварійних відключень.

Власникам пошкоджених підприємств тепер доведеться ретельно фіксувати збитки для подальшого отримання компенсацій через державні програми. Експерти радять підприємцям завчасно страхувати майно та переносити цінні запаси у більш захищені локації, адже ворог не припиняє спроб виснажити економічний тил України.