Удар по "тіньовому флоту" Москви: атаки України різко підняли ціни на страхування суден

Україна продовжує бити по морській інфраструктурі Росії, намагаючись скоротити доходи агресора від експорту. Нещодавні атаки на порти та танкери у Чорному морі спровокували різкий стрибок цін на страхування суден.

Як зросли ціни на страхування?

За словами страхових брокерів, тарифи за останній місяць підскочили втричі і, ймовірно, продовжуватимуть зростати й надалі, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Найбільше підвищення тарифів відмічають в російських зонах Чорного моря.

Росія посилюватиме дії проти України, тому ми, ймовірно, побачимо подальше зростання тарифів у регіоні,

– прогнозує представник брокерської компанії Marsh Маркус Бейкер.

За його словами, ціни на страхування від ризиків війни збільшилися з початку листопада до сьогодні з 0,25 – 0,3% до 0,5–0,75% від вартості судна, тобто тарифи зросли на 250% .

. І іншій брокерські компанії повідомили лише трохи менші цифри – страхування суден стало дорожчим більш ніж на 200%.

Брокери говорять, що зростання цін на страхування найбільше стосується нафтових танкерів, що пов'язані з Росією. Далі йдуть балкери, які перевозять вантажі насипом, зокрема зерно.

Експерти із морської безпеки додають, що атаки на нафтові танкери "тіньового флоту" Росії стривожили власників цих суден. Вони побоюються, що під удар можуть потрапити навіть кораблі, які ведуть легальну торгівлю.

Варто знати! Судновласники також переймаються,що подальша ескалація у Чорному морі може спровокувати відповідь з боку Москви, і Росія завдасть удару по українському експорту аміаку та зерна.

Що відомо про атаки України на танкери?

Віднедавна Україна націлилася на судна "тіньового флоту" Росії, які та використовує, щоб обходити західні санкції.

Минулого тижня стало відомо про удар українських дронів по двох підсанкційних танкерах Kairos і Virat біля турецького узбережжя Чорного моря, пише Reuters. ПІсля атаки вони спалахнули.

Управління морських справ Туреччини повідомило, що танкер Kairos подав сигнал тривоги за 28 морських миль від узбережжя країни. Удар по ньому стався, коли той прямував до порту Новоросійськ.

Танкер Virat зазнав атаки за 35 морських миль від берега, далі на схід у Чорному морі.

Обидва танкери входять до складу "тіньового флоту" Москви, проти якого запроваджені санкції. Вони ходять під прапорами Гамбії та Коморських островів, але насправді належать Росії.

Важливо! Окрім того, минулого тижня був атакований також танкер Midvolga 2, повідомило у вівторок турецьке морське управління. Однак Київ не визнає своєї причетності до атаки – у МЗС заявили, Україна "не має жодного відношення до цього інциденту".

Що відомо про "тіньовий флот" Росії?