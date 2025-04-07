Audi затримує розмитнення своїх автівок у портах через нові тарифи США

Компанія Audi, що входить до складу концерну Volkswagen, затримує розмитнення своїх автомобілів у портах США. Причина – 25% мито на імпорт авто, про яке Дональд Трамп оголосив 2 квітня.

Автівки до США поки не постачатимуть

У компанії повідомили, що наразі мають на складах у США близько 37 тисяч машин – цього вистачить приблизно на два місяці продажі, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Найбільш популярна модель у США, Audi Q5, виробляється в Мексиці, а решта імпортується з Європи та інших регіонів, тому бренд опинився серед тих, хто найбільше постраждає від нових тарифів США.

За словами представника компанії, Audi надіслала дилерам офіційне повідомлення, в якому йдеться про призупинення постачань автомобілів до США, починаючи з 2 квітня і до подальших вказівок.

Автомобілі поки є в запасі

За даними аналітиків Cox Automotive, автовиробники в США мають у середньому запаси машин приблизно на три місяці, тож наразі є певний часовий резерв, аби виробити довгострокову стратегію реагування на нові мита.

Тим часом топменеджери автоконцернів мають зустрітися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити можливу відповідь на дії США.

Зауважте! На цьому тлі європейські фондові ринки обвалилися до найнижчого рівня за останні 16 місяців через побоювання інвесторів щодо зростання цін, падіння попиту та ризику глобальної рецесії.