Прогнози для економіки США невтішні

Аналітики очікують серії знижень базової ставки Федеральною резервною системою на тлі посилення тарифного тиску, передає 24 Канал з посиланням на NDTV World.

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Згідно зі звітом Goldman Sachs, погіршення прогнозів пов'язане з "різким ускладненням фінансових умов, бойкотами з боку іноземних споживачів і зростанням політичної нестабільності".

Усе це, на думку аналітиків, може призвести до глибшого скорочення капітальних інвестицій, ніж очікувалося раніше.

Зауважте! У компанії зазначають, що їхній базовий сценарій наразі передбачає зростання ефективної тарифної ставки у США на 15 відсоткових пунктів.

Тарифи ліпше скасувати

Для уникнення такого розвитку подій, за оцінкою Goldman Sachs, потрібно буде скасувати або суттєво зменшити частину тарифів, які мають набути чинності 9 квітня.

Зауважте! У документі наголошується: якщо ж більшість із запланованих тарифів усе ж запрацюють, ефективна ставка може зрости вже на 20 відсоткових пунктів. У такому разі компанія перегляне свій прогноз щодо рецесії у США.