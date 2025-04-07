Почали діяти Тарифи Трампа на імпорт

Початковий 10% "базовий" тариф, який мають сплачувати імпортери США, набув чинності о 12:01 ночі за східноамериканським часом, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як зазначає The Times of Israel, це може спричинити заходи у відповідь і загострити торговельну напруженість. Вона ж, своєю чергою, здатну дестабілізувати світову економіку.

Цей тариф поширюється на більшість імпортованих до США товарів, за винятком продукції з Мексики та Канади. У той час як десятки країн зіткнуться з ще вищими митними ставками, починаючи з 9 квітня.

А вся ця ситуація означає повне відхилення Трампом від післявоєнної системи взаємно узгоджених митних ставок.

Це серйозний і масштабний зсув у способі, яким ми торгуємо з усім світом,

– сказала Келлі Енн Шоу, юристка з торгівлі у Hogan Lovells і колишня радниця Білого дому з торгівлі під час першої каденції Трампа.

Reuters нагадали, що оголошення Трампа про тарифи спричинило обвал світових фондових ринків, що призвів до втрати 5 трильйонів доларів ринкової капіталізації компаній з індексу S&P 500 – це рекордне дводенне падіння.

Зауважте! Зокрема побоювання рецесії призвели до зниження цін на нафту та сировину, а інвестори масово купували держоблігації.

Які країни постраждали ввід тарифів

Першими під 10% мито потрапили такі країни:

Австралія;

Велика Британія;

Бразилія;

Колумбія;

Аргентина;

Саудівська Аравія.

І це навіть попри те, що вони мали дефіцит торгівлі з США торік. Ба більше, за словами посадовців Білого дому, багато країн мали б ще більший дефіцит, якби їхня торговельна політика була чесною.

Митна та прикордонна служба США надала 51-денний пільговий період для вантажів, завантажених або вже в дорозі до США до моменту набуття тарифом чинності. Ці вантажі повинні прибути до 27 травня, щоб уникнути 10% мита,

– йдеться у матеріалі.

Підвищені "взаємні" тарифи Трампа – від 11% до 50% – мають набути чинності в середу о 12:01 ночі. Таким чином імпорт з Європейського Союзу обкладуть 20% митом, а з Китаю – 34%. Тому нові мита на китайські товари зростуть 54%.

Попри це, Трамп звільнив близько 1 000 категорій товарів від нових мит. Йдеться про фармацевтику, уран і напівпровідники.

Важливо! Адміністрація президента США розглядає можливість запровадження тарифів і на частину з них.