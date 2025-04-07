Через тарифи Трампа відбулися зміни на ринку криптовалют

Це сталося на через збільшення макроекономічної напруженості, пише 24 Канал з посиланням на дані TradingView.

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Крім того, істотне падіння продемонстрував Ethereum, який обвалився майже на 12%. За останні 24 години він впав нижче за позначку 1 600 доларів, в моменті досягнувши 1 555 доларів. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 192,4 мільярда доларів.

На крипторинку загальному спаду посприяло наближення відкриття нового тижня на міжнародних фондових біржах. Індекс GMCI 30, що відстежує дані про ціни 30 найбільших цифрових активів, за добу втратив понад 8%. Зокрема з початку року він знизився на 33,9%.

Чому відбувся спад криптовалюти

Причиною зниження могли стати нові торгові мита Трампа. За перші два дні після анонсу тарифів:

втрати на фондовому ринку США перевищили 5,4 трильйона доларів;

індекс S&P 500 досяг 11-місячного мінімуму;

Nasdaq 100 увійшов у "ведмежу" зону.

Після оголошення тарифів на імпорт, ринок криптоактивів зумів втриматися в районі 83 000 доларів. Але напередодні нового тижня вже почав здавати позиції.

Експерти очікують посилення економічного протистояння США, Китаю та ЄС, яке матиме певні наслідки:

збільшить шанси на виникнення глобальної рецесії; викличе проблеми на крипторинку.

Біткоїн завершив I квартал 2025 року з падінням на 11,7%. Він посів 12 місце в розрізі останніх 15 років та показав найгірший результат за десятиліття, передає The Block з посиланням на аналітиків NYDIG Research. Експерти вважають, що настільки слабкий старт року знову викликає дискусії про фазу криптоциклу.

Згідно зі слів аналітиків, поточна корекція може повторити сценарій 2015 року. Тоді ринок після тривалого спаду стабілізувався та почав нове зростання у 2016 році.

Важливо! Однак на відміну від тих років, поточне макроекономічне тло залишається вкрай нестабільним.