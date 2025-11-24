Укр Рус
В Україні перевірять оборонні компанії: до кого першим прийде аудит
24 листопада, 11:57
3

В Україні перевірять оборонні компанії: до кого першим прийде аудит

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Уряд України розпочав масштабний аудит державних оборонних компаній, включаючи "Українську оборонну промисловість" та Агенцію оборонних закупівель.
  • Президент Зеленський доручив прем'єр-міністру щотижня звітувати про результати перевірок, а інформація про порушення передаватиметься правоохоронним органам.

Після викриття масштабної корупційної схеми в Енергоатомі в Україні почали перевіряти усі енергетичні компанії. Тепер уряд дав старт аудиту й в оборонній промисловості.

Чому проводитимуть перевірки? 

Перевірять усі державні оборонні компанії та відповідні контракти, заключені підприємствами, передає 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського

Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким, 
– наголосив глава держави. 

Зеленський також доручив прем’єр-міністерці України Юлії Свириденко щотижня доповідати йому про результати проведеного аудиту оборонної сфери. Так само щотижнево уряд має інформувати про перевірки українців. 

 

Володимир Зеленський

Президент України

Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України.

Важливо! Президент зауважив, що інформацію про усі порушення, які виявлять під час перевірки оборонних підприємств, направлять правоохоронним та антикорупційним органам.

Кого торкнуться перевірки? 

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд вже запустив масштабний аудит в українські "оборонці". 

Даємо старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Будемо регулярно звітувати щодо проміжних результатів перевірки, 
– підкреслила прем'єрка. 

Окрім того, Кабмін розпочав оновлення складу наглядових рад Укроборонпрому та його дочірніх компаній. 

Варто знати! Також планується перевірка Агентства з розшуку та менеджменту активів і Фонду держмайна за попередній період. Уряд звернувся до Рахункової палати з цього питання. 

Що відомо про перевірки державних підприємств?

  • Нагадаємо, НАБУ 10 листопада повідомило про викриття масштабної корупції у сфері енергетики, пов'язане із вимаганням 10 – 15% від вартості контрактів Енергоатому. 

  • Після цього Кабінет міністрів розпочав аудит державних компаній. Перевірка охопить усі державні підприємства України,. 

  • Аналіз діяльності виконавчих органів здійснюватимуть також наглядові ради Нафтогазу, Укроборонпрому, Укрзалізниці, Укргідроенерго та державних банків. У разі виявлення порушень компанії мають посилити контрольні механізми та повідомити про це уряд. 

  • Для проведення міжнародного аудиту наразі шукають фінансування, оскільки це потребує значних коштів. У Мінекономіки підтвердили, що перевірка необхідна, але водночас шукають шляхи її організації та забезпечення фінансування. Такий підхід важливий, щоб результати аудиту були прийнятні як для українських органів, так і для міжнародних інституцій.