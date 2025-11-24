В Україні перевірять оборонні компанії: до кого першим прийде аудит
- Уряд України розпочав масштабний аудит державних оборонних компаній, включаючи "Українську оборонну промисловість" та Агенцію оборонних закупівель.
- Президент Зеленський доручив прем'єр-міністру щотижня звітувати про результати перевірок, а інформація про порушення передаватиметься правоохоронним органам.
Після викриття масштабної корупційної схеми в Енергоатомі в Україні почали перевіряти усі енергетичні компанії. Тепер уряд дав старт аудиту й в оборонній промисловості.
Чому проводитимуть перевірки?
Перевірять усі державні оборонні компанії та відповідні контракти, заключені підприємствами, передає 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.
Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким,
– наголосив глава держави.
Зеленський також доручив прем’єр-міністерці України Юлії Свириденко щотижня доповідати йому про результати проведеного аудиту оборонної сфери. Так само щотижнево уряд має інформувати про перевірки українців.
Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України.
Важливо! Президент зауважив, що інформацію про усі порушення, які виявлять під час перевірки оборонних підприємств, направлять правоохоронним та антикорупційним органам.
Кого торкнуться перевірки?
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд вже запустив масштабний аудит в українські "оборонці".
Даємо старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Будемо регулярно звітувати щодо проміжних результатів перевірки,
– підкреслила прем'єрка.
Окрім того, Кабмін розпочав оновлення складу наглядових рад Укроборонпрому та його дочірніх компаній.
Варто знати! Також планується перевірка Агентства з розшуку та менеджменту активів і Фонду держмайна за попередній період. Уряд звернувся до Рахункової палати з цього питання.
Що відомо про перевірки державних підприємств?
Нагадаємо, НАБУ 10 листопада повідомило про викриття масштабної корупції у сфері енергетики, пов'язане із вимаганням 10 – 15% від вартості контрактів Енергоатому.
Після цього Кабінет міністрів розпочав аудит державних компаній. Перевірка охопить усі державні підприємства України,.
Аналіз діяльності виконавчих органів здійснюватимуть також наглядові ради Нафтогазу, Укроборонпрому, Укрзалізниці, Укргідроенерго та державних банків. У разі виявлення порушень компанії мають посилити контрольні механізми та повідомити про це уряд.
Для проведення міжнародного аудиту наразі шукають фінансування, оскільки це потребує значних коштів. У Мінекономіки підтвердили, що перевірка необхідна, але водночас шукають шляхи її організації та забезпечення фінансування. Такий підхід важливий, щоб результати аудиту були прийнятні як для українських органів, так і для міжнародних інституцій.