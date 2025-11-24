В Україні перевірять оборонні компанії: до кого першим прийде аудит

Після викриття масштабної корупційної схеми в Енергоатомі в Україні почали перевіряти усі енергетичні компанії. Тепер уряд дав старт аудиту й в оборонній промисловості.

Чому проводитимуть перевірки?

Перевірять усі державні оборонні компанії та відповідні контракти, заключені підприємствами, передає 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Дивіться також У Кабміні сказали, через що виникла криза з наглядовою радою Енергоатому

Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким,

– наголосив глава держави.

Зеленський також доручив прем’єр-міністерці України Юлії Свириденко щотижня доповідати йому про результати проведеного аудиту оборонної сфери. Так само щотижнево уряд має інформувати про перевірки українців.

Володимир Зеленський Президент України Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України.

Важливо! Президент зауважив, що інформацію про усі порушення, які виявлять під час перевірки оборонних підприємств, направлять правоохоронним та антикорупційним органам.

Кого торкнуться перевірки?

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд вже запустив масштабний аудит в українські "оборонці".

Даємо старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Будемо регулярно звітувати щодо проміжних результатів перевірки,

– підкреслила прем'єрка.

Окрім того, Кабмін розпочав оновлення складу наглядових рад Укроборонпрому та його дочірніх компаній.

Варто знати! Також планується перевірка Агентства з розшуку та менеджменту активів і Фонду держмайна за попередній період. Уряд звернувся до Рахункової палати з цього питання.

Що відомо про перевірки державних підприємств?