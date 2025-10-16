У четвер, 17 жовтня, в Україні застосовують аварійні графіки відключення світла. Вони чинні для всіх регіонів країни.

Що відомо про графіки відключень світла?

Водночас на Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень, пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак, в усіх регіонах України застосовуються аварійні відключення електроенергії,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, оператор системи передачі вимушено застосовує графіки обмеження потужності для промислових споживачів. За повідомленням НЕК "Укренерго", 17 жовтня, з 07:00 до 22:00, в усіх регіонах України заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Важливо! Українців закликали раціонально використовувати електроенергію, це допомагає знизити навантаження на систему.

Що відбувається в енергосистемі України?

Енергетична система Україні наразі потребує підтримки населення. Про це також повідомили у відомстві.

Річ у тім, що регулярні атаки росіян на об’єкти енергетики спричинили значні пошкодження обладнання та зумовили вимушене застосування заходів обмеження.

Відтак, сьогодні енергосистема знову потребує підтримки з боку головного споживача електроенергії – населення,

– йдеться у повідомленні.

Тому українців дуже просять ставитися економно до споживання електроенергії. Особливо це стосується пікових (у сенсі навантаження) годин на енергосистему, тобто вранці та увечері.

Заощадливе ставлення до світла допоможе збалансувати енергосистему, дозволить уникнути, зменшити обсяг або прискорити скасування запроваджених обмежень.

Важливо! Споживачам надали ряд порад та попросили дотримуватися рекомендацій як вдома, так і на роботі.

Що відомо про російські атаки?