Через загрозу національній безпеці: Австрія відмовиться від російського газу

Найбільший європейський клієнт "Газпрому" планує скоротити імпорт газу з Росії через загрозу для національної економіки. Тепер ця мета має бути закріплена у безпековій стратегії Австрії.

Коли Австрія відмовиться від російського газу

Коаліція в Австрії погодилася внести в нову стратегію безпеки країни пункт про відмову від російського газу до 2027 року. В уряді Австрії визнали, що така залежність становить загрозу для економіки.

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Втім, одностороннє припинення постачання газу з боку Росії може призвести до різкого зростання цін для домогосподарств та промисловості. В уряді стверджують, що цей ризик слід зменшити шляхом поступового відмови від російського газу.

Вимога відмовитися від російського газу була ключовою для Партії зелених, яка є молодшим партнером у коаліції з Австрійською народною партією (ÖVP).

Річ у тім, що австрійська компанія OMV є однією з небагатьох європейських клієнтів "Газпрому", яким російська сторона продовжує стабільно постачати трубопровідний газ. Завдяки цьому Австрія у 2023 році імпортувала газ у кількості, що майже вдвічі перевищує потреби її економіки, та змогла частину газу реекспортувати за кордон.

! За останніми оцінками, частка російського газу в Австрії становить 80-90%. У 2023 році, згідно з оцінками, країна заплатила Росії до 4 мільярдів євро.