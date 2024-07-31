Український прем'єр зауважив, що розмови зі словацьким колегою були в дусі спільної політики нового прагматизму й усі – про енергетичну безпеку Києва та Братислави. До речі, Фіцо вже вдавався до погроз та ультиматумів у сторону України.

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Що заявив Шмигаль після розмов з Фіцо

Денис Шмигаль заявив, що Україна наполягала і продовжує наполягати на тому, що необхідна максимальна відмова від російської нафти. Адже Росія та енергобезпека – несумісні речі.

Український прем'єр зауважив, що ЄС дозволив Словаччині та іншим країнам використовувати російську нафту за умови, якщо вони будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Ба більше, більшість держав – розбудовує.

Прем'єр запевнив, що Україна й надалі – надійний транзитер для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права.

Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Відтак маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні,

– запевнив Шмигаль.

Він зауважив, що:

Словаччина – надійний партнер України, від якого Київ не очікує шантажу або погроз;

санкції, запроваджені Україною, не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини. Натомість загрозою є Росія, а саме – її гібридна енергетична війна проти словацького народу, її шантаж та політичні ультиматуми.

Шмигаль додав, що у жовтні 2024 року запланована чергова міжурядова зустріч, де сторони продовжать конструктивний, прагматичний діалог.

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До речі, раніше Роберт Фіцо запропонував Денису Шмигалю "технічне рішення" транзиту російської нафти, "в якому мали б взяти участь кілька держав, зокрема Словаччина".

Словацький прем'єр запевняв, що відновлення транзиту частини російської нафти для нафтопереробного заводу Slovneft є надзвичайно важливим, бо альтернативні джерела нафти дорожчі та нібито можуть бути технологічно непридатними. Детальніше читайте за посиланням.