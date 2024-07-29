Фіцо 29 липня зустрівся з послом України Мирославом Кастраном, також на зустрічі були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток. Вони обговорили зокрема питання поставок "Лукойлу".

Читайте також Чому Угорщина і Словаччина погрожують Україні через російську нафту та на чиєму боці ЄС

Фіцо погрожує наслідками для України

За словами прем'єра, словацька компанія Slovnaft буде готова припинити постачання дизельного палива в Україну.

Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну,

– заявив Роберт Фіцо у своєму зверненні.

Він також наголосив, що постачання зі Словаччини покривають приблизно десять відсотків всього обсягу споживання дизпалива в Україні.

Важливо! Компанія "Лукойл" з 2018 року перебувала під санкціями України. Однак тоді обмеження передбачали лише заборону на вивід капіталу з України, приватизацію та продаж майна. Наприкінці червня цього року РНБО розширила санкції проти "Лукойлу".

За словами Фіцо, Євросоюз має розглянути "різні формати співпраці з Росією", щоб "вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів" та забезпечити себе сировиною.

До слова, раніше стало відомо, що ЄС не підтримає Угорщину та Словаччину щодо транзиту нафти "Лукойлу" через Україну.