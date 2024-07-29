Фицо 29 июля встретился с послом Украины Мирославом Кастраном, также на встрече присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток. Они обсудили в частности вопрос поставок "Лукойла".

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Фицо угрожает последствиями для Украины

По словам премьера, словацкая компания Slovnaft будет готова прекратить поставки дизельного топлива в Украину.

Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину,

– заявил Роберт Фицо в своем обращении.

Он также отметил, что поставки из Словакии покрывают примерно десять процентов всего объема потребления дизтоплива в Украине.

Важно! Компания "Лукойл" с 2018 года находилась под санкциями Украины. Однако тогда ограничения предусматривали лишь запрет на вывод капитала из Украины, приватизацию и продажу имущества. В конце июня этого года СНБО расширил санкции против "Лукойла".

По словам Фицо, Евросоюз должен рассмотреть "различные форматы сотрудничества с Россией", чтобы "выйти из-под тотального влияния Соединенных Штатов" и обеспечить себя сырьем.

К слову, ранее стало известно, что ЕС не поддержит Венгрию и Словакию по транзиту нефти "Лукойла" через Украину.