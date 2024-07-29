Украина ввела санкции против российской частной нефтяной компании "Лукойл". Словакия и Венгрия, которые зависят от нефти именно этого производителя, уже неделю устраивают истерики. Две страны ЕС угрожают Киеву судом и возможным прекращением импорта электроэнергии.

Что предусматривают новые ограничения, какую позицию занимает Брюссель и чем может завершиться скандал с нефтепроводом "Дружба" – узнавала корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Украина ввела санкции против "Лукойла"

"Лукойл" – вторая по величине нефтяная компания в России и шестая по величине частная нефтяная компания в мире.

Российский "Лукойл" безусловно является одним из спонсоров войны в Украине, а его ключевой акционер Вагит Алекперов получил 186 миллиардов рублей (более 2 миллиардов долларов) дивидендов за 2023 год и первый квартал этого года.

Украина ввела санкции против российской нефтекомпании еще в 2018 году. Однако тогда ограничения предусматривали лишь запрет на вывод капитала из Украины, приватизацию и продажу имущества. В конце июня этого года СНБО расширил санкции против "Лукойла".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Украина остановила транзит нефти от "Лукойл" через нефтепровод “Дружба” в Венгрию.

В украинском правительстве официально пока не комментировали решение об усилении санкций против "Лукойла". Очевидно, что Киев хочет уменьшить российские доходы, которые до сих пор позволяют вести войну против Украины. Отметим, что другие российские компании пока не подпали под ограничения со стороны СНБО и в дальнейшем могут перевозить транзитом свою продукцию через территорию Украины. В частности, не под санкциями находятся государственная компания России "Роснефть" и частная фирма "Татнефть", которые приносят не меньше дохода в российский бюджет.

В то же время свою позицию с украинской стороны высказали в "Нафтогазе". Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев подтвердил, что "Укртранснафта" больше не транспортирует продукцию "Лукойла", однако по состоянию на июль объемы транзита нефти остаются стандартными, поскольку транзит от других компаний не запрещен.

Если так и будет продолжаться (будет отсутствовать ресурс подсанкционных компаний), то мы готовы продолжать транзит. Надеюсь, его объемы будут такими же и в дальнейшем,

– отметил глава "Нафтогаза".

Важно! Уже 26 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел разговор с Денисом Шмыгалем. Фицо предложил Шмыгалю техническое решение, в котором должны участвовать несколько государств, в частности Словакия. По данным пресс-службы словацкого правительства, в ближайшие дни пройдут интенсивные переговоры на "самом высоком политическом и профессиональном уровне".



Словацкая сторона настаивает, что восстановление транзита части российской нефти является чрезвычайно важным для нефтеперерабатывающего завода Slovneft. Альтернативные источники нефти дороже, к тому же они могут быть технологически непригодными.

Венгрия и Словакия угрожают судом

Для зависимых от российской нефти Венгрии и Словакии такой запрет со стороны Украины стал серьезным вызовом. Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщает, что по состоянию на январь 2024 года Венгрия стала крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в ЕС. Будапешт заплатил Москве 184 миллиона евро за этот продукт.

Ежегодно Венгрия получает примерно 2 миллиона тонн нефти в год от "Лукойл", что составляет треть от общего импорта. Для Словакии нефть от российской компании покрывает 45% от ее общего импорта.



Кто покупает российское ископаемое топливо / Инфографика CREA

Хотя Евросоюз и ввел нефтяное эмбарго, Венгрия, Словакия и Чехия стали исключением и продолжили использование нефти из российского нефтепровода "Дружба". Такие уступки связаны с тем, что ни одна из этих стран не имеет выхода к морю, зато имеют дефицит дизеля и потребность переориентации на альтернативный источник поставок нефти.

В решении ЕС от июня 2022 года отмечают, что эти три страны должны принять необходимые решения для получения альтернативных источников как можно скорее, однако конечный срок не указан.

Венгрия и Словакия возмутились санкциями со стороны Украины, поскольку они не только влияют на российскую компанию, но и на эти две страны, зависимых от нефти “Лукойл”. В Будапеште уже начали говорить о возможном дефиците топлива в стране и обвинили Украину в шантаже.

Венгерский министр иностранных дел Питер Сийярто назвал это решение неприемлемым, в частности от "страны, которая хочет вступить в ЕС и импортирует электроэнергию из Венгрии".

Будапешт использовал свой традиционный шантаж и в очередной раз заблокировал выделение транша суммой в 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира для возмещения государствам-членам ЕС за предоставленную военную помощь Украине. Отметим, что Венгрия блокирует транши из этого фонда уже более года и каждый раз находит новые аргументы.

В Братиславе предупреждают, что такие действия могут иметь влияние и на саму Украину, поскольку нефть от словацкой Slovnaft составляет почти десятую часть потребления Украины. По словам Фицо, после введения ограничений словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который входит в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефти, чем нужно для переработки.

Раздраженные решением украинского правительства Словакия и Венгрия уже обратились в Еврокомиссию с просьбой убедить Киев возобновить транзит. В случае неудачных переговоров, правительства этих стран угрожают подать в арбитражный суд.

Соглашение с ЕС: действительно ли Украина нарушает правила

На фоне скандала с санкциями против "Лукойла", Венгрия обвинила Украину в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС. Из-за отсутствия комментариев со стороны украинского правительства пока трудно оценить, предупреждал ли Киев союзников о введении санкций заблаговременно.

Аналитик из Центра европейской политики Светлана Таран в комментарии 24 Каналу заявила, что в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина должна была бы сообщить о своих планах ввести санкции заранее, особенно, если речь идет о значительной доле импорта. Эксперт отмечает, что введение ограничений без предварительных переговоров с партнерами запрещает не только Соглашение об ассоциации с ЕС, но и документы ВТО.

Относительно Соглашения об ассоциации, там предусмотрено, что Украина и любая другая страна должны обеспечивать свободный, беспрепятственный транзит через свою территорию. (...) Есть только определенные обстоятельства, при которых ограничения на транзит могут вводить. Но даже если это вводят, должны проводиться предварительные консультации с партнерами,

– объяснила Светлана Таран.

Однако в состоянии войны Украина имеет право вводить санкции против отдельных российских компаний, которые причастны к финансированию агрессии России. По мнению Таран, аргументом в пользу Украины является и то, что под запрет попала только одна компания, а другие российские фирмы и в дальнейшем могут предоставлять нефть Венгрии и Словакии через "Дружбу".

То есть Украина тем самым не нарушает этого требования относительно свободного транзита в страны ЕС,

– объяснила эксперт по торговле.

На чьей стороне Еврокомиссия

В Еврокомиссии подтвердили, что исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии по этому вопросу. Представитель Еврокомиссии Олаф Гилл неоднократно заявил, что Еврокомиссия изучает это письмо и находится в контакте как с Киевом, так и с Будапештом и Братиславой.

Пока нет непосредственного влияния на безопасность поставок нефти в ЕС. (...) Комиссия готова поддержать пострадавшие страны-члены в поиске решения вместе с Украиной,

– сказал Олаф Гилл.

Как пишет Financial Times, во время заседания постоянных представителей при ЕС, 11 стран-членов Евросоюза поддержали позицию Валдиса Домбровскиса. Вице-президент Еврокомиссии говорит, что надо больше времени для выяснения всех деталей. Кроме того, эти 11 стран не поддержали призывы Словакии и Венгрии. Один из собеседников FT сообщил, что Соглашение об ассоциации предусматривает пункт о безопасности, который мог бы позволить прерывание транзита российской нефти.

Эксперт по торговле Светлана Таран считает, что посредничество Еврокомиссии в этом конфликте является положительным фактором, поскольку это поможет найти общий выход из ситуации. По ее словам, ни одна из сторон реально не заинтересована, чтобы дело перешло в арбитражный суд. Аналитик говорит, что Словакии и Венгрии могут предложить переходный период, чтобы они переориентировали поставки на другие российские компании, или вообще перешли на другие альтернативные источники не из России.

Это может стать компромиссом, чтобы не допускать дальнейшей эскалации этого напряжения и этого шантажа, который звучит с их сторон относительно перекрытия Украине электроэнергии,

– говорит Таран.

Светлана Таран считает, что другим плюсом для Украины может стать политика ЕС по полному отказу от российского ископаемого топлива до 2030 года в рамках программы Repower EU. Эта ситуация может стать так называемой "лакмусовой бумагой" и продемонстрировать насколько эффективно ведется работа в этом направлении в Словакии и Венгрии.

"Еврокомиссии важно проконтролировать, что уже было сделано в этом направлении для выполнения требования по уменьшению зависимости и поиска альтернативных поставок, а также сколько еще времени потребуется этим странам, чтобы окончательно отказаться от российской нефти", – отметила аналитик.

Отметим, что до 2030 года продолжается и контракт Украины с Россией по транзиту российской нефти через нефтепровод "Дружба".