Кто из миллиардеров обогащается несмотря на санкции
За 2023 год и первый квартал этого года по меньшей мере дюжина бизнесменов получила более 1 триллиона рублей, что эквивалентно 11,3 миллиардам долларов.
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Многие из них имеют тесные связи с Путиным, а некоторые попали под санкции из-за войны. Наибольшие дивиденды получили Вагит Алекперов, Алексей Мордашов и Владимир Лисин.
Мордашов с "Северсталь" заработал 148 миллиардов рублей, а Лисин с "Новолипецкого металлургического комбината" – 121 миллиард рублей. Впрочем, Мордашов находится под санкциями США, Великобритании и ЕС, Лисин не подпал под серьезные ограничения.