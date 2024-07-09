Кто из миллиардеров обогащается несмотря на санкции

За 2023 год и первый квартал этого года по меньшей мере дюжина бизнесменов получила более 1 триллиона рублей, что эквивалентно 11,3 миллиардам долларов.

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Многие из них имеют тесные связи с Путиным, а некоторые попали под санкции из-за войны. Наибольшие дивиденды получили Вагит Алекперов, Алексей Мордашов и Владимир Лисин.

Интересно! В частности Алекперов, ключевой акционер "Лукойл", получил около 186 миллиардов рублей. Он находится под санкциями Великобритании и Австралии, но до сих пор избежал санкций США и Евросоюза.

Мордашов с "Северсталь" заработал 148 миллиардов рублей, а Лисин с "Новолипецкого металлургического комбината" – 121 миллиард рублей. Впрочем, Мордашов находится под санкциями США, Великобритании и ЕС, Лисин не подпал под серьезные ограничения.

Заметьте! Также в список попали Геннадий Тимченко и Татьяна Литвиненко, которая получила долю в "ФосАгро" до того, как ее муж Владимир Литвиненко попал под санкции США в 2023 году.