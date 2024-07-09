Хто з мільярдерів збагачується попри санкції
За 2023 рік та перший квартал цього року щонайменше дюжина бізнесменів отримала понад 1 трильйон рублів, що еквівалентно 11,3 мільярдам доларів.
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Багато з них мають тісні зв'язки з Путіним, а деякі потрапили під санкції через війну. Найбільші дивіденди отримали Вагіт Алекперов, Олексій Мордашов та Володимир Лісін.
Мордашов з "Северсталь" заробив 148 мільярдів рублів, а Лісін з "Новолипецького металургійного комбінату" – 121 мільярд рублів. Втім, Мордашов перебуває під санкціями США, Великобританії та ЄС, Лісін не підпав під серйозні обмеження.