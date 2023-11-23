Через ситуацію на польському кордоні в Україні дорожчає автогаз

Нині ринок автомобільного газу в Україні переживає кризу, пов‘язану з блокадою польського кордону. Паливо дорожчає, а його запас вичерпується.

Що відбувається на АЗС

За словами директора "Консалтингової групи А-95” Сергія Куюна, найбільш масово у половині областей країни зник газ у мережі "Привату", а там, де залишився, коштує 39,6 гривні за літр.

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Ще на початку місяця ціна становила 29,31 гривні за літр.

Була в мене ілюзія, що пік кризи на ринку скрапленого газу ми вже пройшли. Але як свідчить свіжий моніторинг ситуації, говорити про це ще зарано,

— каже Куюн.

Перебої також спостерігаються на заправках UPG, Socar, MOTTO, БРСМ та Авантаж.

Причина — в польському кордоні

Саме через польський кордон автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу. Загалом вартість газу вже зросла на 30%.

І зважаючи на частку поставок з польського кордону, замістити ці поставки зараз досить складно. Нині трейдери шукають інші шляхи перевезення газу.

Скільки коштує пальне

Коли в Україну ввезуть достатню кількість сировини, ціна почне падати.

Середні ціни літра пального по Україні, за даними "Консалтингової групи А-95" станом на 23 листопада: