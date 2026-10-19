Перерахунок виплат: чиї пенсії можуть змінитися автоматично

Українцям автоматично перераховують пенсійні виплати. Однак це стосується не всіх, але лише певних категорій літніх людей.

Кому саме автоматично перераховують виплати

З 1 квітня 2026 року Пенсійний фонд України провів автоматичний перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати, про що йдеться на сайті ПФУ.

Право на збільшення виплат отримали ті, хто станом на 1 березня:

набув щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу;

або ж у кого минуло два роки з моменту попереднього призначення.

Автоматичний перерахунок пенсій провели без необхідності особистого звернення пенсіонерів.

Під час оновлення даних система самостійно обирає найбільш вигідний для пенсіонера варіант. Якщо людина відпрацювала понад два роки, то пенсію можуть обчислити з урахуванням нової, вищої зарплати, що суттєво підніме індивідуальний коефіцієнт.

При цьому застосовується показник середньої заробітної плати, який використовувався під час призначення або попереднього перерахунку пенсії, не переглядається,

– наголосили у ПФУ.

Коли стажу менше, то перерахунок здійснюється виключно за додаткові відпрацьовані місяці.

Нагадаємо, що найближчим часом індексації пенсій не очікується. Річ у тім, що її проводять саме весною. Тобто наступний перерахунок відбудеться вже у 2027 році.