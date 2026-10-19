Кому именно автоматически пересчитывают выплаты

С 1 апреля 2026 года Пенсионный фонд Украины провел автоматический перерасчет пенсий для граждан, продолжающих работать, о чем говорится на сайте ПФУ.

Право на увеличение выплат получили те, кто по состоянию на 1 марта:

набрали не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа;

или у кого прошло два года с момента предыдущего назначения.

Автоматический перерасчет пенсий был проведен без необходимости личного обращения пенсионеров.

При обновлении данных система самостоятельно выбирает наиболее выгодный для пенсионера вариант. Если человек отработал более двух лет, то пенсию могут рассчитать с учетом новой, более высокой зарплаты, что существенно повысит индивидуальный коэффициент.

При этом применяется показатель " средней заработной платы ", который использовался при назначении или предыдущем перерасчете пенсии, не пересматривается,

– подчеркнули в ПФУ.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Если стаж меньше, то перерасчет осуществляется исключительно за дополнительные отработанные месяцы.

Напомним, что в ближайшее время индексации пенсий не ожидается. Дело в том, что она проводится именно весной. То есть следующий перерасчет состоится уже в 2027 году.