Скільки коштів українці витрачають на легальні азартні ігри

У 2023 році українці значно збільшили витрати на легальні азартні ігри. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поділився даними про загальний оборот азартних ігор за минулий рік.

Як українці грають в азартні ігри

Данило Гетманцев зазначив, що 2023 рік відзначився ефективністю боротьби з явищем "міскодингу". За його словами, Національний банк України застосував штрафи на загальну суму 486,35 мільйона гривень.

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Крім того, НБУ скасував ліцензії декількох банків та анулював ліцензії деяких небанківських фінансових установ, як вказано у звіті НБУ про "міскодинг".

Що таке "міскодинг"



"Міскодинг" — це практика, яка полягає у маніпулюванні банківськими системами з метою приховування істинного джерела платежів, пов'язаних з азартними іграми. Ілегальні гральні заклади представляють ці платежі як оплату за альтернативні послуги, такі як комп'ютерні ігри чи послуги мобільного зв'язку. Банки, які вступають у співпрацю з такими закладами, вносять зміни до коду транзакцій (Merchant Category Code, MCC) для маскування справжньої сутності цих платежів. Такий підхід дозволяє нелегальним казино уникнути податкових зобов'язань та обійти законодавчі обмеження, пов'язані з азартними іграми.

Внаслідок цього, обсяг безготівкових операцій у легальному азартному сегменті зріс з 4 мільярдів гривень у 2022 році до 83 мільярдів гривень у 2023 році.

А загальний оборот зріс до 207 мільярдів гривень порівняно з 14 мільярдами гривень роком раніше.

Ринок азартних ігор в Україні

У 2020 році Верховна Рада України ухвалила закон, який легалізує гральний бізнес. Його основною метою є створення прозорого та контрольованого ринку, що забезпечує додаткові надходження до державного бюджету та захищає права споживачів.

Закон про гральний бізнес в Україні встановлює чіткі умови та правила для суб'єктів гральної індустрії, з метою регулювання цієї сфери. Основні положення закону включають: