Скільки коштів українці витрачають на легальні азартні ігри
Джерело:LIGA.net
У 2023 році українці значно збільшили витрати на легальні азартні ігри. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поділився даними про загальний оборот азартних ігор за минулий рік.
Як українці грають в азартні ігри
Данило Гетманцев зазначив, що 2023 рік відзначився ефективністю боротьби з явищем "міскодингу". За його словами, Національний банк України застосував штрафи на загальну суму 486,35 мільйона гривень.
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Крім того, НБУ скасував ліцензії декількох банків та анулював ліцензії деяких небанківських фінансових установ, як вказано у звіті НБУ про "міскодинг".
Що таке "міскодинг"
"Міскодинг" — це практика, яка полягає у маніпулюванні банківськими системами з метою приховування істинного джерела платежів, пов'язаних з азартними іграми. Ілегальні гральні заклади представляють ці платежі як оплату за альтернативні послуги, такі як комп'ютерні ігри чи послуги мобільного зв'язку. Банки, які вступають у співпрацю з такими закладами, вносять зміни до коду транзакцій (Merchant Category Code, MCC) для маскування справжньої сутності цих платежів. Такий підхід дозволяє нелегальним казино уникнути податкових зобов'язань та обійти законодавчі обмеження, пов'язані з азартними іграми.
Внаслідок цього, обсяг безготівкових операцій у легальному азартному сегменті зріс з 4 мільярдів гривень у 2022 році до 83 мільярдів гривень у 2023 році.
А загальний оборот зріс до 207 мільярдів гривень порівняно з 14 мільярдами гривень роком раніше.
Ринок азартних ігор в Україні
У 2020 році Верховна Рада України ухвалила закон, який легалізує гральний бізнес. Його основною метою є створення прозорого та контрольованого ринку, що забезпечує додаткові надходження до державного бюджету та захищає права споживачів.
Закон про гральний бізнес в Україні встановлює чіткі умови та правила для суб'єктів гральної індустрії, з метою регулювання цієї сфери. Основні положення закону включають:
Ліцензування: Ключова вимога для всіх операторів грального бізнесу — отримання ліцензії, яка дозволяє здійснювати діяльність у цій сфері.
Вікові обмеження: Гра в азартні ігри дозволена тільки особам, які досягли 21 року, що спрямовано на захист молоді від негативного впливу азартних ігор.
Розміщення гральних закладів: Визначається, що казино можуть розміщуватися виключно в готелях або у спеціально відведених для цього зонах, обмежуючи доступність гральних закладів.
Податкове регулювання: Встановлюються конкретні податкові ставки для грального бізнесу та вимоги до ведення фінансового обліку, що забезпечує прозорість і контроль за фінансовими операціями у цій сфері.