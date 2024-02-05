Молодь відчуває економічний відчай

Нині серед молоді прослідковується тенденція до витрачання коштів на предмети розкоші, а не довготривале їх накопичення. Це пов'язано з тим, що покоління Z вважає своє фінансове майбутнє приреченим.

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Досягнення фінансових цілей, як от купівля власного житла, значно ускладнилися через:

зростання вартості життя;

зміни на ринку праці;

суспільно-політична нестабільність.

Професор економіки Гамільтонського коледжу в Клінтоні Стівен Ву пояснив, що люди відчувають більшу залежність від зовнішніх факторів й тому в них менше шансів заощадити. Такі почуття фаталізму та неуміння заощаджувати з'явилися у людей після кризи 2008 року та пандемії коронавірусу.

Молодь частіше і довше залишається жити з батьками, які допомагають їм з великими покупками та базовими потребами. Натомість вони показують у соцмережах дорогу їжу, подорожі та дизайнерські речі.