Молодежь испытывает экономическое отчаяние

Сейчас среди молодежи прослеживается тенденция к расходованию средств на предметы роскоши, а не долговременное их накопление. Это связано с тем, что поколение Z считает свое финансовое будущее обреченным.

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Достижение финансовых целей, вроде покупки собственного жилья, значительно усложнились из-за:

роста стоимости жизни;

изменения на рынке труда;

общественно-политической нестабильности.

Профессор экономики Гамильтонского колледжа в Клинтоне Стивен Ву объяснил, что люди испытывают большую зависимость от внешних факторов и поэтому у них меньше шансов сэкономить. Такие чувства фатализма и неумение экономить появились у людей после кризиса 2008 года и пандемии коронавируса.

Молодежь чаще и дольше остается жить с родителями, которые помогают им с большими покупками и базовыми потребностями. Вместо этого они показывают в соцсетях дорогую еду, путешествия и дизайнерские вещи.