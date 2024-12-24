Какие тарифы будут действовать с 1 января

С 1 января 2025 года тариф на электроэнергию в Украине будет установлен на уровне 4,32 гривны за киловатт-час, сообщает 24 Канал. Он останется неизменным как минимум до конца отопительного сезона.

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Потребители с многозонными счетчиками электроэнергии могут сократить свои расходы. Например, те, кто использует двухзонный тариф, будут платить только 2,16 гривны за киловатт-час за электроэнергию, потребленную в период с 23:00 до 7:00 утра.

Для домохозяйств, оборудованных трехзонными счетчиками, расходы на электроэнергию распределяются так:

С 23:00 до 7:00 утра (ночные часы) тариф составляет 1,728 гривны за киловатт-час.

С 7:00 до 8:00 утра, с 11:00 до 8:00 вечера и с 22:00 до 23:00 вечера (полупиковые часы) цена составляет 4,34 гривны за киловатт-час.

С 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (часов пик) тариф увеличивается до 6,48 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Трехзонный счетчик наиболее выгоден для домохозяйств с высоким потреблением энергии, которое можно контролировать, избегая часов пик. Правильное использование и контроль периодов потребления электроэнергии имеют важное значение для максимальной экономии.