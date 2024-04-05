"Мір" без Казахстану: банки країни не обслуговуватимуть російські картки

Казахстан відмовився обслуговувати платіжні російські картки "Мір". Раніше він був ключовим торговельним партнером Кремля на пострадянському просторі, що входить до блоку ОДКБ і ЄАЕС, повідомляють російські ЗМІ.

Казахстан не обслуговуватиме картки Росії

Після того як США запровадили санкції проти платіжної системи "Мір" та пригрозили вторинними обмеженнями для усіх, хто продовжуватиме її обслуговувати, багато країн почали припиняти співпрацю.

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Нині обслуговувати російські картки відмовилися Казахстан, Вірменія і Киргизстан.

Де-факто до санкцій проти системи "Мір" приєднався найбільший у Казахстані Halyk Bank. Він повністю припинив обслуговування російських карт, включно з переказами, оплатою через термінали і зняттям готівки в банкоматах.

Представник банку повідомив, що це сталося ще в лютому – саме тоді під блокуючі санкції США потрапила Національна система платіжних карток (НСПК). Це "дочка" ЦБ РФ, відповідальна за обслуговування та емісію "Міра".

Також у картки у Казахстані не обслуговуватимуть у:

ForteBank;

Нурбанку;

Freedom Bank;

"ЦентрКредит".

Ви можете навіть не намагатися в Казахстані банки знайти, це не від нас санкції, це картка "Мір" під санкціями для Казахстану,

– заявили в кол-центрі "ЦентрКредита".

Частково російські картки продовжують обслуговувати лише "ВТБ Казахстан" і Bereke bank. Перший дозволяє знімати з "Міра" готівку в банкоматах тільки в тенге, а другий не дозволяє здійснювати грошові перекази.