Яку суму готівки треба мати на випадок повного блекауту

Під час блекауту електронні системи розрахунків можуть не працювати. Єдиним способом здійснити покупку залишається використання готівки.

Яка сума готівки потрібна у разі відключень

Інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі 24 Каналу підкреслив, що необхідну суму готівки слід визначати враховуючи особисті потреби людини. Це означає, що бюджет має відповідати витратам особи або сімʼї на певний період часу.

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Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Я вважаю за приклад треба взяти 2022 – 2023 роки. Та сума, яку ви витрачаєте в середньому на тиждень буде достатньою під час блекауту.

Фурса також зазначив, що українська банківська система готова до випробувань. А, отже, населенню хвилюватися не варто. Також він навів приклад минулого року, коли фінансові установи продовжували працювати попри відключення електроенергії.

Як можна зняти готівку з картки під час блекауту?

Зняти готівку під час блекауту можливо декількома способами, як на касі у магазинах де пропонується зняття готівки у межах певної суми або у відділенні банку, або ж у касі банку.

Яка нині ситуація з відключенням світла

Станом на тепер, в Україні застосовуються стабілізаційні погодинні відключення. Таким чином енергетикам вдається утримувати баланс всередині енергетичної системи.

Українська енергетика втратила понад 9 гігават потужностей, що викликало дефіцит електроенергії.

Водночас експерт Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що кількість відключень влітку може зрости. За його словами, це зумовлено зростанням потреб споживачів, а самі відключення можуть тривати до кінця війни й навіть довше.