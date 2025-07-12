Крок до прозорості чи ризик для банків: економіст про послаблення банківської таємниці

Попри те, що послаблення банківської таємниці має доволі суперечливі оцінки, таке рішення, своєю чергою, може стати одним із інструментом для боротьби із податковими махінаціями й тіньовою економікою. Водночас ризики для банків залишаються суттєвими.

З чим може боротися послаблення банківської таємниці

У розмові з 24 Каналом економіст Ярослав Жаліло, що попри різні позиції щодо послаблення банківської таємниці таке рішення може допомогти з боротьбою проти тіньової економіки та з ухилянням від сплати податків.

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Крім того, Жаліло додає, що надання повної інформації щодо рахунку осіб є нормальною світовою практикою.

Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень У нашому випадку не впевнений, чи буде якийсь рішучий удар, втім у нас можуть взяти під контроль транзакції на рахунках, а отже можна очікувати зниження можливості "тінізації".

Чи дієвим буде рішення щодо зміни банківської таємниці

Жаліло зауважує, що певні особи у випадку послаблення банківської таємниці можуть вдаватися до обходу цього рішення. Наприклад, переводити кошти у готівку.

Також є побоювання в НБУ щодо зменшення зацікавленості громадян тримати депозити, а також використовувати банківські рахунки.

Річ у тім, що статки банків та їхній заробіток залежать від цього. Водночас це рішення може створювати ризики для ліквідності банків,

– каже Ярослав Жаліло.

Довідково: банківською таємницею називають конфіденційну інформацію про клієнта банку та його фінансові операції. Послаблення банківської таємниці не означає видимість інформації для всіх, однак відповідні органи держави зможуть швидко та простіше отримувати дані щодо рахунків та операцій без рішення суду.