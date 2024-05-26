Що пенсіонерам треба знати про банківські рахунки, через які нараховується пенсія

В Україні пенсії можуть виплачуватися через поштові відділення або через банківські установи, причому пенсіонери самі обирають, через який з цих каналів вони хочуть отримувати свої гроші.

Основні вимоги до банківських рахунків

Пенсіонери в Україні можуть отримувати пенсійні кошти через будь-який банк, який має ліцензію на ведення такої діяльності. Для цього необхідно мати спеціалізований банківський рахунок для пенсій та соціальних виплат, який повинен перебувати в активному стані.

Читайте також У декілька кліків: як отримати пенсію після втрати годувальника

Пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщених осіб станом на 24 лютого 2022 року, отримують свої пенсійні виплати тільки через державний банк "Ощадбанк".Важливо, щоб на їхньому банківському рахунк були виконані наступні умови:

Рахунок повинен бути відкритий в одному з банків, що має право на такі операції;

Потрібно мати спеціалізований поточний рахунок для пенсій та інших соціальних виплат;

Рахунок повинен бути використовуваний активно.

Що треба знати про номер рахунка

Як вказувати номер банківського рахунку При поданні документів на призначення чи перерахунок пенсії необхідно вказати номер рахунку у міжнародному форматі IBAN, який містить 29 символів.

Використання формату IBAN дозволяє однозначно ідентифікувати банківський рахунок і забезпечити коректну маршрутизацію платежів. Для отримання міжнародного ідентифікатора банківського рахунку можна скористатися мобільним додатком вашого банку або звернутися до банківського відділення.

У разі змін у банківських даних, пенсіонерам слід негайно повідомити про це Пенсійний фонд, щоб забезпечити своєчасне отримання пенсійних виплат.

Цю інформацію можна подати дистанційно через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.