Як звернутися за призначенням пенсії по втраті годувальника

Насамперед особа має звернутися до будь-якого управління Пенсійного фонду. У випадку, коли на пенсію має право дитина, або непрацездатна особа, заяву на призначення мають подати законні представники.

Читайте також З яких причин пенсіонеру можуть скасувати виплати та як їх поновити

Заява подається не лише особисто, але й онлайн. Наприклад, це можна зробити через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ:

Потрібно зайти на Портал та авторизуватися за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису, BankID тощо.

У меню "Щодо пенсійного забезпечення" варто обрати "Заява на призначення пенсії", а згодом "Пенсія у зв'язку з втратою годувальника".

Актуалізуйте свої дані та надайте згоду на їхню обробку. Варто пам'ятати, що система має інформацію про вас, слід лише перевірити її.

Заповніть необхідні дані: місце проживання, місце реєстрації, паспортні дані, наявність довідки про встановлення інвалідності. Після цього зазначте тип пенсії, дату звернення та спосіб отримання виплати.

Зауважте! Якщо особа звертається як законний представник, тоді поставте галочку у відповідному полі.

Згодом доведеться заповнити анкету-опитувальник, тобто інформація про померлого годувальника та щодо заявника.

А потім завантажте сканкопії документів, перевірте заповнену заяву та натисніть кнопку "Підписати та надіслати".

Крім того, подати заявку можна також через Портал Дія. Алгоритм подачі такий:

Оберіть на сайті послугу "Призначення пенсії" та натисніть кнопку "Подати заяву".

Авторизуйтеся за допомогою доступного способу – аналогічно як на порталі ПФУ.

Перевірте відомості про заявника та заповніть дані про адресу реєстрації. Обов'язково вкажіть чи маєте довідку про встановлення інвалідності.

Оберіть вид пенсії – це пенсія у зв'язку з втратою годувальника, напроти якої варто поставити галочку, та спосіб виплати пенсії: Укрпошта або банк (потрібно вказати рахунок у форматі IBAN).

Крім того, доведеться заповнити інформацію про страховий стаж, про догляд за дітьми та непрацездатними членами сім'ї та додаткову інформацію, що впливає на розмір пенсії.

Важливо! Йдеться про навчання, роботу в шкідливих умовах, проходження військової служби тощо.

Після цього завантажте сканкопії документів та перевірте заповнену заяву.

Наприкінці варто натиснути кнопку "Підписати та надіслати".

Які документи можуть бути потрібні