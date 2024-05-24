Як звернутися за призначенням пенсії по втраті годувальника
Насамперед особа має звернутися до будь-якого управління Пенсійного фонду. У випадку, коли на пенсію має право дитина, або непрацездатна особа, заяву на призначення мають подати законні представники.
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Заява подається не лише особисто, але й онлайн. Наприклад, це можна зробити через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ:
- Потрібно зайти на Портал та авторизуватися за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису, BankID тощо.
- У меню "Щодо пенсійного забезпечення" варто обрати "Заява на призначення пенсії", а згодом "Пенсія у зв'язку з втратою годувальника".
- Актуалізуйте свої дані та надайте згоду на їхню обробку. Варто пам'ятати, що система має інформацію про вас, слід лише перевірити її.
- Заповніть необхідні дані: місце проживання, місце реєстрації, паспортні дані, наявність довідки про встановлення інвалідності. Після цього зазначте тип пенсії, дату звернення та спосіб отримання виплати.
- Згодом доведеться заповнити анкету-опитувальник, тобто інформація про померлого годувальника та щодо заявника.
- А потім завантажте сканкопії документів, перевірте заповнену заяву та натисніть кнопку "Підписати та надіслати".
Крім того, подати заявку можна також через Портал Дія. Алгоритм подачі такий:
- Оберіть на сайті послугу "Призначення пенсії" та натисніть кнопку "Подати заяву".
- Авторизуйтеся за допомогою доступного способу – аналогічно як на порталі ПФУ.
- Перевірте відомості про заявника та заповніть дані про адресу реєстрації. Обов'язково вкажіть чи маєте довідку про встановлення інвалідності.
- Оберіть вид пенсії – це пенсія у зв'язку з втратою годувальника, напроти якої варто поставити галочку, та спосіб виплати пенсії: Укрпошта або банк (потрібно вказати рахунок у форматі IBAN).
- Крім того, доведеться заповнити інформацію про страховий стаж, про догляд за дітьми та непрацездатними членами сім'ї та додаткову інформацію, що впливає на розмір пенсії.
- Після цього завантажте сканкопії документів та перевірте заповнену заяву.
- Наприкінці варто натиснути кнопку "Підписати та надіслати".
Які документи можуть бути потрібні
- ІПН заявника або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника,
- свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія,
- документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником,
- свідоцтво про смерть годувальника/рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим/витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про безвісне зникнення особи,
- довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, діти померлого, навчаються за денною формою навчання,
- довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення 8 років,
- документи про місце проживання (реєстрації),
- документ про перебування членів сім’ї, крім дітей, на утриманні померлого годувальника,
- документи про стаж,
- інші документи, що підтверджують пільгові обставини – наприклад, про встановлення інвалідності.