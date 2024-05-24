Как обратиться за назначением пенсии по потере кормильца

Прежде всего лицо должно обратиться в любое управление Пенсионного фонда. В случае, когда на пенсию имеет право ребенок, или нетрудоспособное лицо, заявление на назначение должны подать законные представители.

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Заявление подается не только лично, но и онлайн. Например, это можно сделать через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ:

Нужно зайти на Портал и авторизоваться с помощью электронной подписи, Дия.Подпис, BankID и тому подобное.

В меню "О пенсионном обеспечении" следует выбрать "Заявление на назначение пенсии", а затем "Пенсия в связи с потерей кормильца".

Актуализируйте свои данные и дайте согласие на их обработку. Стоит помнить, что система имеет информацию о вас, следует только проверить ее.

Заполните необходимые данные: место жительства, место регистрации, паспортные данные, наличие справки об установлении инвалидности. После этого укажите тип пенсии, дату обращения и способ получения выплаты.

Обратите внимание! Если лицо обращается как законный представитель, тогда поставьте галочку в соответствующем поле.

Впоследствии придется заполнить анкету-опросник, то есть информация об умершем кормильце и по заявителю.

А потом загрузите сканкопии документов, проверьте заполненное заявление и нажмите кнопку "Подписать и отправить".

Кроме того, подать заявку можно также через Портал Дия. Алгоритм подачи такой:

Выберите на сайте услугу "Назначение пенсии" и нажмите кнопку "Подать заявление".

Авторизуйтесь с помощью доступного способа – аналогично как на портале ПФУ.

Проверьте сведения о заявителе и заполните данные об адресе регистрации. Обязательно укажите справку об установлении инвалидности.

Выберите вид пенсии – это пенсия в связи с потерей кормильца, напротив которой стоит поставить галочку, и способ выплаты пенсии: Укрпочта или банк (нужно указать счет в формате IBAN).

Кроме того, придется заполнить информацию о страховом стаже, об уходе за детьми и нетрудоспособными членами семьи и дополнительную информацию, что влияет на размер пенсии.

Важно! Речь идет об обучении, работу во вредных условиях, прохождения военной службы и тому подобное.

После этого загрузите сканкопии документов и проверьте заполненное заявление.

В конце стоит нажать кнопку "Подписать и отправить".

Какие документы могут быть нужны