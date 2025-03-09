Банківський збій: у Visa заявили, що не фіксують проблеми з платіжними картками
- Платіжна система Visa заявила, що проблеми з операціями їхніх карток не фіксуються, незважаючи на повідомлення в ЗМІ.
- Тим часом користувачі Mastercard мали труднощі з транзакціями, і Monobank підтвердив проблеми в роботі карток.
У неділю, 9 березня, платіжна система Visa не фіксувала проблем з операціями своїх банківських карток. Натомість користувачі карт Mastercard зіткнулися з труднощами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".
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Система Visa не фіксує проблем
9 березня ЗМІ повідомили, що користувачі Visa та Mastercard зіткнулися з труднощами при здійсненні транзакцій.
Однак представники Visa спростували ці повідомлення.
У зв'язку з розповсюдженням інформації у ЗМІ про перебої в безготівкових оплатах повідомляємо, що проблеми в обробці платежів на стороні Visa відсутні,
– заявили в компанії.
Зазначається, що потужності Visa обробляють транзакції українських споживачів "безперебійно і в повному обсязі".
У службі підтримки Monobank також раніше повідомляли про проблеми в транзакціях лише з картами MasterCard.
На поточний момент нам відомо про складнощі в роботі платіжної системи Mastercard. Через це спостерігаються проблеми з переказами, може відбуватися скасування операцій, та оплатами картками цієї платіжної системи,
– пояснили там.
Нагадаємо, зранку 9 березня користувачі почали скаржитись на проблеми під час розрахунку банківською карткою. Зокрема, у Києві неможливо розрахуватись карткою в супермаркетах.