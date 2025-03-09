Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

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Система Visa не фиксирует проблем

9 марта СМИ сообщили, что пользователи Visa и Mastercard столкнулись с трудностями при осуществлении транзакций.

Однако представители Visa опровергли эти сообщения.

В связи с распространением информации в СМИ о перебоях в безналичных оплатах сообщаем, что проблемы в обработке платежей на стороне Visa отсутствуют,

– заявили в компании.

Отмечается, что мощности Visa обрабатывают транзакции украинских потребителей "бесперебойно и в полном объеме".

В службе поддержки Monobank также ранее сообщали о проблемах в транзакциях только с картами MasterCard.

На текущий момент нам известно о сложностях в работе платежной системы Mastercard. Из-за этого наблюдаются проблемы с переводами, может происходить отмена операций, и оплатами картами этой платежной системы,

– объяснили там.

Напомним, утром 9 марта пользователи начали жаловаться на проблемы при расчете банковской картой банковской карточкой. В частности, в Киеве невозможно рассчитаться карточкой в супермаркетах.