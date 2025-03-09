Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

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Система Visa не фіксує проблем

9 березня ЗМІ повідомили, що користувачі Visa та Mastercard зіткнулися з труднощами при здійсненні транзакцій.

Однак представники Visa спростували ці повідомлення.

У зв'язку з розповсюдженням інформації у ЗМІ про перебої в безготівкових оплатах повідомляємо, що проблеми в обробці платежів на стороні Visa відсутні,

– заявили в компанії.

Зазначається, що потужності Visa обробляють транзакції українських споживачів "безперебійно і в повному обсязі".

У службі підтримки Monobank також раніше повідомляли про проблеми в транзакціях лише з картами MasterCard.

На поточний момент нам відомо про складнощі в роботі платіжної системи Mastercard. Через це спостерігаються проблеми з переказами, може відбуватися скасування операцій, та оплатами картками цієї платіжної системи,

– пояснили там.

Нагадаємо, зранку 9 березня користувачі почали скаржитись на проблеми під час розрахунку банківською карткою. Зокрема, у Києві неможливо розрахуватись карткою в супермаркетах.