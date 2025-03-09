У соцмережах скаржаться на неможливість розрахуватись банківською карткою. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про це

У мережі користувачі почали скаржитись на проблеми під час розрахунку банківською карткою. Зокрема, у Києві неможливо розрахуватись карткою в супермаркетах.

Крім цього, за попередньою інформацією, у столиці не працюють банкомати.

Наразі немає жодної офіційної інформації з цього приводу, тому потрібно дочекатись коментарів. Користувачі припускають, що міг статись збій у банківській системі, однак стверджувати щось зарано.

Раніше повідомляли, що у Монобанку стався збій 19 липня 2024 року, користувачі не можуть створювати нові банки. Засновник компанії заявив про глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу та Windows.

Тоді користувачі скаржились на неможливість створити банку – один із основних інструментів волонтерів для накопичень необхідних сум на потреби наших військових.