У роботі monobank 19 липня стався збій. Користувачі не можуть створювати нові банки, передає 24 Канал.

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У роботі неполадки

Користувачі скаржились на неможливість створити банку – один із основних інструментів волонтерів для накопичень необхідних сум на потреби наших військових.

Засновник компанії написав, що у всьому світі глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.

У monobank підтвердили проблеми із роботою мобільного додатка.

Там надали список сервісів, що не працюють:

Відкриття/перевипуск карток.

Відкриття депозитів/банок.

Оформлення розстрочки/покупок частинами.

Своєчасне зарахування міжнародних платежів/переказів за реквізитами

операції у касах банку.

формування коду для зняття депозиту.

Робота над усуненням проблем триває. Термін поновлення повноцінного обслуговування не називають.

Раніше сповіщали про збої у роботі "Нової пошти" та Vodafonе. Наразі невідомо, у чому причина збою у Монобанку, однак сподіваємось, проблему усунуть.

У одного із найбільших телефонних операторів України стався збій. Повідомляють, що деякі функції недоступні. Користувачі скаржаться на недоступність дзвінків та низку інших функцій.

Крім цього, також не працює мобільний додаток. Там висить повідомлення про технічні роботи. Станом на 9:50 відомо про те, що технічні роботи тривають і деякі функції повертаються: деякі користувачі змогли зателефонувати.