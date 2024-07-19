В работе monobank 19 июля произошел сбой. Пользователи не могут создавать новые банки, передает 24 Канал.

Смотрите также В "Сенс Банк" сбой в работе

В работе неполадки

Пользователи жаловались на невозможность создать банку – один из основных инструментов волонтеров для накоплений необходимых сумм на нужды наших военных.

Основатель компании написал, что во всем мире глобальный IT-сбой, связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.

В monobank подтвердили проблемы с работой мобильного приложения.

Там предоставили список сервисов, которые не работают:

Открытие/перевыпуск карт.

Открытие депозитов/банок.

Оформление рассрочки/покупок частями.

Своевременное зачисление международных платежей/переводов по реквизитам

операции в кассах банка.

формирование кода для снятия депозита.

Работа над устранением проблем продолжается. Срок возобновления полноценного обслуживания не называют.

Ранее сообщали о сбоях в работе "Новой почты" и Vodafonе. Пока неизвестно, в чем причина сбоя в Монобанке, однако надеемся, проблему устранят.

У одного из крупнейших телефонных операторов Украины произошел сбой. Сообщают, что некоторые функции недоступны. Пользователи жалуются на недоступность звонков и ряда других функций.

Кроме этого, также не работает мобильное приложение. Там висит сообщение о технических работах. По состоянию на 9:50 известно о том, что технические работы продолжаются и некоторые функции возвращаются: некоторые пользователи смогли позвонить.