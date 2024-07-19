В работе monobank 19 июля произошел сбой. Пользователи не могут создавать новые банки, передает 24 Канал.
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В работе неполадки
Пользователи жаловались на невозможность создать банку – один из основных инструментов волонтеров для накоплений необходимых сумм на нужды наших военных.
Основатель компании написал, что во всем мире глобальный IT-сбой, связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.
В monobank подтвердили проблемы с работой мобильного приложения.
Там предоставили список сервисов, которые не работают:
- Открытие/перевыпуск карт.
- Открытие депозитов/банок.
- Оформление рассрочки/покупок частями.
- Своевременное зачисление международных платежей/переводов по реквизитам
- операции в кассах банка.
- формирование кода для снятия депозита.
Работа над устранением проблем продолжается. Срок возобновления полноценного обслуживания не называют.
Ранее сообщали о сбоях в работе "Новой почты" и Vodafonе. Пока неизвестно, в чем причина сбоя в Монобанке, однако надеемся, проблему устранят.
У одного из крупнейших телефонных операторов Украины произошел сбой. Сообщают, что некоторые функции недоступны. Пользователи жалуются на недоступность звонков и ряда других функций.
Кроме этого, также не работает мобильное приложение. Там висит сообщение о технических работах. По состоянию на 9:50 известно о том, что технические работы продолжаются и некоторые функции возвращаются: некоторые пользователи смогли позвонить.