В работе компании Vodafone произошел сбой. Пользователи жалуются на недоступность звонков и ряд других функций, передает 24 Канал.

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Не работает также приложение

В работе мобильного оператора Vodafone многочисленные неполадки. При попытке позвонить – тишина, пауза, потом короткие гудки и выбивает.

Кроме этого, также не работает мобильное приложение. Там висит сообщение о технических работах.



Мобильное приложение Vodafone не работает / Скриншот 24 Канала

Кроме этого, абсолютно нет соответствующей сети. Сейчас о причинах сбоя работы неизвестно.



У Vodafone нет сети / Скриншот 24 Канала

По состоянию на 9:50 известно о том, что технические работы продолжаются и некоторые функции возвращаются: некоторые пользователи смогли позвонить.

Ранее 19 июля стало известно о сбое в работе "Новой почты". В компании сообщили, что в связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы по обслуживанию клиентов. Причины уже выяснены.