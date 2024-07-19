Об этом сообщили в компании в 09:09. Также назвали причину сбоя.

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Что известно о сбое в работе "Новой почты"

В компании сообщили, что в связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы по обслуживанию клиентов. Причины уже выяснены.

Работа будет восстановлена в ближайшее время. Как только поднимемся – обязательно проинформируем,

– отметили в "Новой почте".

В "Новой почте" произошел сбой / Фото из соцсетей компании

Почтоматы “Новой почты” работают без света