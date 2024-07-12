Как почтоматы "Новой почты" работают без света
В домах почтоматы работают на специальных батареях, поэтому отключения для них не страшны. В то же время уличные почтоматы работают как от электросети, так и от аккумуляторов.
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Единственное, что нужно знать заранее относительно их работы – без загруженных данных в приложении компании не обойтись.
Что нужно, чтобы забрать посылку
Перед тем, как идти за посылкой или ее отправлять, следует подготовиться. Для этого нужно соблюдать следующие действия:
- найти интернет и зайти в мобильное приложение "Новой почты",
- в нем следует выбрать необходимую электронную накладную или создать новую (в случае отправки),
- в случае получения посылки следует сразу оплатить ее,
- оставить приложение открытым.
В то же время, уже у почтомата нужно выполнить следующие действия:
- включить Bluetooth,
- дождаться соединения с почтоматом,
- открыть ячейку и забрать (или положить) посылку.
Впоследствии подтвердить получение или отправку в приложении может после того, как появится интернет.