Как почтоматы "Новой почты" работают без света

В домах почтоматы работают на специальных батареях, поэтому отключения для них не страшны. В то же время уличные почтоматы работают как от электросети, так и от аккумуляторов.

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Единственное, что нужно знать заранее относительно их работы – без загруженных данных в приложении компании не обойтись.

Что нужно, чтобы забрать посылку

Перед тем, как идти за посылкой или ее отправлять, следует подготовиться. Для этого нужно соблюдать следующие действия:

найти интернет и зайти в мобильное приложение "Новой почты",

в нем следует выбрать необходимую электронную накладную или создать новую (в случае отправки),

в случае получения посылки следует сразу оплатить ее,

оставить приложение открытым.

Обратите внимание! Последний пункт очень важен, ведь без этого забрать или отправить посылку будет невозможно.

В то же время, уже у почтомата нужно выполнить следующие действия:

включить Bluetooth,

дождаться соединения с почтоматом,

открыть ячейку и забрать (или положить) посылку.

Впоследствии подтвердить получение или отправку в приложении может после того, как появится интернет.