Як поштомати "Нової пошти" працюють без світла

В будинках поштомати працюють на спеціальних батареях, тому відключення для них не страшні. Водночас вуличні поштомати працюють як від електромережі, так і від акумуляторів.

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Єдине, що потрібно знати заздалегідь щодо їхньої роботи – без завантажених даних у застосунку компанії не обійтися.

Що потрібно, щоб забрати посилку

Перед тим, як йти за посилкою, або її відправляти, варто підготуватися. Для цього треба дотримуватися таких дій:

знайти інтернет та зайти в мобільний застосунок "Нової пошти",

у ньому варто обрати необхідну електронну накладну або створити нову (у разі надсилання),

у разі отримання посилки варто відразу оплатити її,

залишити застосунок відкритим.

Зверніть увагу! Останній пункт є дуже важливий, адже без цього забрати або відіслати посилку буде неможливо.

Водночас вже біля поштомата потрібно виконати такі дії:

увімкнути Bluetooth,

дочекатися з'єднання з поштоматом,

відкрити комірку та забрати (або покласти) посилку.

Згодом підтвердити отримання або відправку у застосунку може буде після того, як з'явиться інтернет.