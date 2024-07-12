Як поштомати "Нової пошти" працюють без світла

В будинках поштомати працюють на спеціальних батареях, тому відключення для них не страшні. Водночас вуличні поштомати працюють як від електромережі, так і від акумуляторів.

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Єдине, що потрібно знати заздалегідь щодо їхньої роботи – без завантажених даних у застосунку компанії не обійтися.

Що потрібно, щоб забрати посилку

Перед тим, як йти за посилкою, або її відправляти, варто підготуватися. Для цього треба дотримуватися таких дій:

  • знайти інтернет та зайти в мобільний застосунок "Нової пошти",
  • у ньому варто обрати необхідну електронну накладну або створити нову (у разі надсилання),
  • у разі отримання посилки варто відразу оплатити її,
  • залишити застосунок відкритим.

Водночас вже біля поштомата потрібно виконати такі дії:

  • увімкнути Bluetooth,
  • дочекатися з'єднання з поштоматом,
  • відкрити комірку та забрати (або покласти) посилку.

Згодом підтвердити отримання або відправку у застосунку може буде після того, як з'явиться інтернет.