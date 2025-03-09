В соцсетях жалуются на невозможность рассчитаться банковской карточкой. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно об этом

В сети пользователи начали жаловаться на проблемы при расчете банковской карточкой. В частности, в Киеве невозможно рассчитаться карточкой в супермаркетах.

Кроме этого, по предварительной информации, в столице не работают банкоматы.

Пока нет никакой официальной информации по этому поводу, поэтому нужно дождаться комментариев. Пользователи предполагают, что мог произойти сбой в банковской системе, однако утверждать что-то рано.

Ранее сообщали, что в Монобанке произошел сбой 19 июля 2024 года, пользователи не могут создавать новые банки. Основатель компании заявил о глобальном IT-сбое, связанный с взаимодействием антивируса и Windows.

Тогда пользователи жаловались на невозможность создать банк – один из основных инструментов волонтеров для накоплений необходимых сумм на нужды наших военных.