Что будет происходить в секторе депозитов

Банкир Дмитрий Замотает в разговоре с 24 Каналом говорит, что, на его взгляд, вскоре на рынке будет наблюдаться существенное улучшение условий размещения средств.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Ожидается, что в ближайшие 2 – 3 недели комбанки массово увеличат ставки по всем гривневым депозитным программам в среднем на 0,5 – 1 процентные пункты.

Замотаев говорит, что, если экономические прогнозы оправдаются, со второго полугодия инфляция начнет медленно спадать до уровня 8 – 9%. Соответственно, регулятор может прибегнуть к "обратной" коррекции учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам.

Иначе говоря, нельзя исключать, что во втором полугодии ставки по депозитам могут снизиться до уровня 11 – 14% годовых, а в конце года они могут быть подобными ставкам 2024 года – от 9 – 10% (ультракороткие вклады) до 13% годовых (долгосрочные вклады),

– отмечает Замотаев.

То есть можем предположить, что в ближайшие недели будут зафиксированы самые высокие с 2023 года ставки по гривневым вкладам.

Как изменится доходность по гривневым вкладам

Ставки по депозитам в середине марта будут следующие:

ультракороткие депозиты сроком 3 – 6 месяцев – в среднем до 11,5 – 12% годовых;

сроком 6 – 9 месяцев – средняя доходность составит 15 – 16% годовых;

от 9 до 12 месяцев средние ставки будут на уровне 12,5 – 13% годовых;

от 1 года – средний доход по вкладам ожидается на уровне 15 – 16% годовых.

Таким образом, с начала года это уже будет второй "пиковый" период, когда доходность по гривневым вкладам существенно возрастет, что может положительно повлиять на намерения граждан размещать средства на депозитах.

На мой взгляд, депозиты сроком от 6 до 9 месяцев. могут стать идеальными для вкладчиков, имеющих целью прежде всего сохранить средства от обесценивания. А "эффективная" сумма для таких депозитов может стать от 10 до 50 тысяч гривен, по сути, это "инфляционная индексация",

– отмечает банкир.

Как говорит Замотаев, при размещении средств на сумму более 100 тысяч гривен потенциальных вкладчиков могут заинтересовать вклады сроком от 1 года до 2,5 лет. Дело в том, что ставки по годовым вкладам не только перекрывают возможные инфляционные "кульбиты" и учитывают налоговую нагрузку, а также позволяют получить пассивную прибыль в размере до 4%.