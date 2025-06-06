Банкомати "Приватбанку" тимчасово припинять роботу
- Банкомати "Приватбанку" не працюватимуть уночі 7 червня через технічні роботи.
- Обмеження триватиме з 00:05 до 05:00, під час якого операції через банкомати будуть недоступні.
Уночі 7 червня банкомати "Приватбанку" не працюватимуть. Це пов'язано з технічними роботами.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".
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Що відомо про роботу банкоматів "Приватбанку"
У ніч проти 7 червня банкомати "Приватбанку" тимчасово не працюватимуть через технічні роботи.
Обмеження в роботі банкоматів буде з 00:05 до 05:00. У цей час не буде можливості виконати будь-які операції за допомогою банкоматів.
З 1 червня в "Приватбанку" діють нові ліміти на перекази. Вони становлять 100 тисяч гривень на місяць. Водночас обмеження стосуються лише переказів, здійснених фізичними особами на рахунки інших контрагентів через банківські картки або реквізити IBAN в межах України та за її межами.
Нагадаємо, що 15 квітня у роботі "Приватбанку" стався масштабний збій. Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив про проблеми з оплатою їхніми картками – проблеми виникали в торгових точках "Приватбанку".
Тоді клієнти банку масово не могли здійснити оплати карткою.