Прибутки "Газпрому" впали у 8 разів: що це означає для економіки Росії

Санкції сильно вплинули на прибутки Росії від продажу сировини. Найбільше на російській економіці позначилось стрімке падіння рубля. Від цього сильно постраждали такі гіганти, як "Газпром".

Прибутки "Газпрому" падають

"Газпром" – одна з найбільших російських компаній, яка володіє багатьма дочірніми підприємствами, що активно діють по всьому світу. Впив цього енергетичного гіганта поширюється на спорт, соціальну політику та медіа.

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У російських ЗМІ повідомляють, що прибуток "Газпрому" за першу половину 2023 року складає – 296 мільярдів рублів. Це у 8 разів менше ніж за той самий період у 2022 році, тоді сумарний дохід компанії був – 2,5 трильйона рублів.

Голова правління "Газпрому" – Фаміл Садигов – пояснює цю ситуацію значним зниженням курсу рубля. За його словами, курсові різниці за фінансовими статтями склали 567 мільярдів рублів.

Тенденція зниження прибутку "Газпрому" розпочалася ще у 2020 році. Тоді значно знизилась кількість поставок газу з Росії до Європи.

Садигов наголошує, що Китай зможе замістити європейський ринок. Проте, як показала практика, ця тактика виявилась програшна.

Очевидно, що Китаю вигідна така співпраця з Росією. Зараз Пекін – лідер серед імпортерів російського скрапленого газу. Оскільки санкції регулюють ціну на нафтопродукти росіян, ринкова вартість цієї сировини є достатньо низькою.

Від чого Москва отримує прибуток

Найбільший прибуток Росія отримує від продажу ядерної сировини. Саме цю сферу обходять світові санкції.

"Росатом" досі обслуговує ядерні реактори у багатьох країнах світу. Деякі держави уже відмовляються від співпраці з росіянами, однак є і ті, хто досі має нестійку позицію у цьому питанні. Франція та Угорщина продовжують роботу з "Росатомом" навіть після російського ядерного шантажу відносно ЗАЕС.