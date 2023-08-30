Імпорт газу з Росії

За перші 7 місяці 2023 року Бельгія та Іспанія стали одними з найбільших покупців природного газу у Росії. Лідером серед імпортерів сировини є Китай.

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Кількість імпортованого скрапленого газу в ЄС зріс на 40%, якщо порівнювати показник з цим же періодом у 2021 році.

Зауважте! Цей показник прямо вказує на те, що з початком повномасштабного вторгнення, деякі держави почали активно закуповувати скраплений газ у Росії. Від російських ресурсів залежать безліч країн. Раніше імпорт був меншим, оскільки ризиків у цих постачаннях не передбачалося. Зараз ЄС активно поповнюють резерви.

У Global Witness стверджують, що Кремль отримав 5,29 мільярда євро через імпорт скрапленого газу до ЄС.

Своє невдоволення політикою санкцій висловив старший організатор кампанії з викопного палива в Global Witness Джонатан Норонья-Гант – передає 24 Канал.

Шокує, що країни ЄС так важко працювали, щоб відмовитися від транспортування російського викопного газу лише для того, щоб замінити його еквівалентом, який постачається.

– зауважує Норонья-Гант.

Як він стверджує, у більшості, сировина переправляється через компанію "Ямал СПГ" – контрольний пакет акцій, якої належить російському підприємству "Новатек". Цікаво, що другим співвласником цього постачальника є китайський державний фонд.

Складається ситуація, коли під час посилення санкцій, ЄС паралельно збільшують імпорт сировини з Росії і тим самим дають їй заробляти.

Зверніть увагу! Бельгія імпортує таку кількість сировини завдяки добре розвиненій системі портових підприємств. Іспанська компанія Naturgy і французька – Total також постійно закуповує російський скраплений газ.