Базова соціальна допомога: кому виплатять до 4,5 тисячі гривень

Мінсоцполітики підготувало постанову Кабміну "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги". Проєкт пропонує надавати базову соціальну допомогу найуразливішим категоріям населення.

Базова соціальна допомога

Сума такої допомоги це різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Базова величина нині становить – 4500 гривень.

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Нагадаємо! Розмір базової величини для сім’ї становить 100% від такої базової величини для першого члена сім’ї та 70% від такої базової величини – для кожного наступного члена родини.

Така допомога призначатиметься за бажанням людини, а право на отримання інших видів допомоги, не забиратимуть.

Заяву про призначення подає член сім’ї, який отримує один або декілька з таких видів державної допомоги:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину, або місце проживання їх невідоме;

допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Базова допомога пенсіонерам