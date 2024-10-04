Базовая социальная помощь

Сумма такой помощи это разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Базовая величина сейчас составляет – 4 500 гривен.

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Напомним! Размер базовой величины для семьи составляет 100% от такой базовой величины для первого члена семьи и 70% от такой базовой величины – для каждого следующего члена семьи.

Такая зарплата будет назначаться по желанию человека, а право на получение других видов помощи, не будут забирать.

Заявление о назначении подает членом семьи, который получает один или несколько из следующих видов государственной помощи:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;

государственную социальную помощь лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Базовая помощь пенсионерам