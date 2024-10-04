Базовая социальная помощь
Сумма такой помощи это разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Базовая величина сейчас составляет – 4 500 гривен.
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Напомним! Размер базовой величины для семьи составляет 100% от такой базовой величины для первого члена семьи и 70% от такой базовой величины – для каждого следующего члена семьи.
Такая зарплата будет назначаться по желанию человека, а право на получение других видов помощи, не будут забирать.
Заявление о назначении подает членом семьи, который получает один или несколько из следующих видов государственной помощи:
- государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
- временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
- помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;
- государственную социальную помощь лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
Базовая помощь пенсионерам
- для лиц со страховым стажем менее 10 лет – 53%;
- для лиц со страховым стажем от 10 до 20 лет – 62%;
- для лиц со страховым стажем от 20 до 30 лет – 70%;
- для лиц со страховым стажем 30 и более лет – 88%.